El reto de Barranquilla para reducir su nivel de endeudamiento

Para Joseph Daccarett, empresa- rio y analista de asuntos económicos, la deuda que ha contraído la ciudad es muy importante porque se ha duplicado; sin embargo, sostuvo que los dineros comprometidos se han visto reflejados en inversiones para el mejoramiento y la calidad de vi- da de todos los barranquilleros.

“Tenemos un alcalde que viene, que ya vivió una experiencia igual; cabe recordar que, en el año 2008, Barranquilla se encontraba en Ley 550 y después fue reemplazada por la 1116, la ley de reordenamiento financiero. Alejandro Char en su momento reordenó las finanzas y las sacó adelante; entonces, esa experiencia de alguna manera da tranquilidad”, dijo.

Sostuvo que el alcalde electo tendrá que hacer una administración diferente, más austera para recuperar las finanzas de la ciudad, bajar los niveles de endeudamiento y hacerla fiable más adelante.

Indicó que los barranquilleros tendrán que acostumbrarse a tener menos obras públicas o contar con el concurso del Gobierno nacional para ejecutarlas, puesto que —según precisó— las finanzas locales tendrán que dirigirse solamente al servicio a la deuda.

“Lo que se viene para Barranquilla es un compás en inversiones, un reordenamiento de sus finanzas para luego continuar avanzando como ciudad. No podemos seguir endeudándonos. Barranquilla ya fue degradada de AAA a AA en su deuda por parte de la firma Fitch Ratings. No es una mala calificación, pero que es un campanazo de alerta de que no podemos seguir el ritmo de inversión que traíamos y que hay que tener un compás de epera”, anotó el experto.

Entretanto, Jorge Quintero, coordinador del Doctorado en Economía de la Universidad del Norte, sostuvo que aunque en la ciudad se han adelantado im-portantes proyectos en los últimos años que han contribuido a mejorar su competitividad y hacerla más atractiva para el turismo, tiene un nivel de deuda muy superior al de otras ciudades principales del país.

“Este ritmo de crecimiento del endeudamiento no es sostenible, por lo que en los próximos años habrá una menor capacidad de la ciudad para adelantar proyectos con sus propios recursos y se dependerá más de los aportes que pueda hacer el sector privado y el Gobierno nacional”, mencionó.