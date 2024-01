“Yo no los escribí”: Urrutia sobre trinos de los Panamericanos 2027

El argumento que entregó en su momento es que las justas deportivas iban a requerir de mucha inversión por parte del Estado y sin que estas pudieran realizarse en el gobierno Petro.

“Lo anterior, teniendo en cuenta que la Nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración. Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión”, sigue el mensaje.

Y remata Urrutia: “Ya que de no ser así, gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el año 2027”.

En la entrevista que concedió este martes sostuvo que nunca escribió esos trinos y muy por el contrario aseguró que arribó a la capital del Atlántico en varias oportunidades para adelantar las gestiones pertinentes de cara a la organización de estos Juegos.

“Jamás dije eso, de hecho hicimos visita a los escenarios deportivos en Barranquilla. Ese Twitter no es mío, jamás lo escribí. Yo no lo escribí, puede ser que me hayan hackeado”, anotó.