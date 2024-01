En sus manos está devolver la ilusión a Colombia: Pumarejo en carta a Panam

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, envió una carta al presidente de Panam Sports, Nevec Ilic Álvarez, en la que, además de exponer todo el proceso que se ejecutó para cumplir con los compromisos pactados, le invita al directivo reconsiderar su decisión sobre la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que inicialmente había sido otorgada a la capital del Atlántico.

“Los anhelos de los deportistas colombianos se llenaron de esperanza en el 2021 con el otorgamiento de la sede de los XX Juegos Panamericanos a Barranquilla. Fue este un hecho sin precedentes en el país después de 52 años y muchos intentos fallidos, Barranquilla 2027 debería ser símbolo de unión, desarrollo deportivo y social, un faro para las futuras generaciones de nuestra nación. La transformación urbana y el legado de unidad serían hechos transformadores para un país que tanto lo necesita”, arrancó el exmandatario en la comunicación enviada al líder de la organización deportiva.

Expuso que si bien es entendible la decisión de terminar el Contrato Ciudad Sede, el Gobierno nacional y demás autoridades han manifestado su plena voluntad y apoyo financiero inmediato para recuperar las justas panamericanas.

Indicó que luego de las reuniones que se tuvieron en octubre de 2023, en Santiago de Chile, la Nación empezó a actuar para cumplir con los compromisos que se requerían en la consolidación de los Juegos. Sin embargo, esto –dijo– no se tradujo en cumplir todas las expectativas que tenía Panam antes de finalizar el año y por lo tanto llegó esa lamentable comunicación.

“En noviembre se oficializó el primer comité organizador de los juegos y la ministra asumió la presidencia de este mismo, se dejaba estipulada la manera de financiar los juegos entre los entes territoriales y el gobierno. Hasta entonces, la preparación de la propuesta, el personal técnico y administrativo, el plan maestro, la logística y los pagos a Panam Sports habían sido financiados por la ciudad”, recordó sobre las acciones que se adelantaron.

Sostuvo que en su momento se estipuló que el Gobierno nacional pagaría los 8 millones de dólares en un solo contado antes de finalizar el año para así evitar tener que hacer una segunda transacción en enero y que financiaría el 60 % del presupuesto total.

“En diciembre tuvimos una segunda reunión del comité, se reiteraron compromisos y notamos nuevamente que el lento aparato estatal había empezado a moverse para hacer de estos juegos una realidad. A pesar de todo, no se llegó a la meta a tiempo”, anotó.

Precisó que toda esta situación, a pesar de que fuera retirada la sede, conminó a todos los sectores trabajar unidos y converger en un mismo sentido para recuperar los juegos. Destacó la acción del presidente Gustavo Petro de reconocer los errores y manifestar la voluntad para dar cumplimiento a los compromisos pactados con Panam Sports.

Además, argumentó que las justas quedarían en excelentes manos debido a que Alejandro Char, nuevamente alcalde de Barranquilla, fue quien ejecutó los juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. También destacó el regreso del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien ha manifestado su total y entusiasta apoyo a los juegos.

“Los antecedentes en este tipo de justas nos recuerdan que cuando estos juegos terminan cambiando de sede es porque el país anfitrión manifiesta que su situación política y fiscal ha cambiado y no tiene ya la posibilidad de desarrollar los juegos de acuerdo a los compromisos y exigencias técnicas requeridas. No sucede así con los anhelados Juegos Panamericanos 2027 en la ciudad de Barranquilla. Aquí, hay un Gobierno que reconoce que hubo errores, que estos no son estructurales, sino de carácter humano, y que está listo para retomar el camino”, apuntó.

Pumarejo, en la comunicación a Nevec Ilic, señala que el presidente Petro, el alcalde Char, el gobernador Verano y el Congreso de la República han iniciado un plan ambicioso para intentar convencerlos (a Panam Sports) de regresar la sede. “Yo quisiera, con la franqueza que les he hablado siempre, decirles que veo sinceridad, voluntad y trabajo en equipo”, resaltó.

“Quisiera apelar a su sentido de hermandad y solidaridad, aquella que se forja con el deporte y su trabajo por él. Una hermosa ciudad caribeña, latinoamericana, diversa y con un calor humano increíble los quiere recibir y así darle alas a millones de jóvenes colombianos quienes se verán representados en nuestros atletas. En sus manos está devolver la ilusión a Colombia y la oportunidad a nuestra gente de enmendar el camino, ser buenos anfitriones y unirse en torno al evento deportivo más grande del hemisferio”, puntualizó el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.