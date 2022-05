Estas son las medidas de tránsito para partido Junior vs. Nacional

Por otro lado, el Distrito informó que se suspenderán los permisos especiales para la circulación de vehículos pesados y/o realizar actividades de cargue y descargue, es decir, que las personas que cuentan con permiso especial no podrán hacer uso de éste en las zonas descritas anteriormente durante la vigencia de la restricción

El conductor y/o propietario que incurra en la infracción codificada B.19 “Realizar el cargue y descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes”, será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes, $249.686.

Ernesto Camargo Vargas, Secretario de Tránsito y Seguridad Vial, invitó a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas y recomendaciones, para disfrutar estos eventos futbolísticos con tranquilidad y responsabilidad.

“Recuerden salir con tiempo y movilizarse en transporte público y si van a consumir alcohol, entregar las llaves. En el punto tendremos a nuestros Orientadores de Movilidad y Policía de Tránsito”, declaró.

El funcionario recomendó a los aficionados salir temprano al encuentro deportivo para así evitar congestiones. Además, sostuvo que si se va a ingerir licor, se debe entregar las llaves o usar transporte público ya que la Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.