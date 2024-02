Concejo entrega reconocimiento a la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta

El director resaltó el trabajo realizado con el grupo Contarte, del cual forman parte Marianela Carrillo, Hafet Palacio, Junior Jiménez y Pierre Sarmiento. Además, en representación de la Escuela Nuestra Barranquilla, estuvo presente José Dulcey Ospino, quien es el coordinador.

“Hoy vengo a darle gracias a este recinto sagrado que, por algunas circunstancias de la vida, me llevó al Concejo para hablar de la industria de la ciudad. Sin embargo, una vez aquí, me dediqué más al trabajo social que finalmente generaba un impacto en la ciudad, que es lo que realmente necesitamos, junto a un equipo maravilloso. Posteriormente, al asumir la Secretaría de Cultura me enfoqué aún más en lo que hoy les vengo a contar: el poder transformador de la cultura”, expresó Jaramillo durante su intervención.