Air-e, con disposición de devolver el recaudo de la tasa de seguridad

Es de anotar que el diputado Gonzalo Baute sostuvo recientemente en la duma que el departamento se ha visto afectado en su capacidad crediticia y el desarrollo de sus programas sociales por el actuar de la empresa Air-e.

“La tasa de seguridad ha sido dejada de pagar por esta empresa. Por estatuto departamental, la empresa Air-e es el agente recaudador, lo que le impide quedarse con el recurso e irrespetar la normatividad vigente”, expuso el asambleísta del partido Cambio Radical.

Además, indicó que las omisiones reiterativas de esta obligación generan sanciones: “La empresa Air-e no le cumple al departamento. Ellos si cobran, pero no pagan. Ese tributo no les pertenece, no deben quedarse con los recursos”.