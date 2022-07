En Países Bajos, B/quilla socializa estrategia de recuperación de Mallorquín

Barranquilla sigue compartiendo con el mundo su experiencia de cara a convertirse en una biodiverciudad. La capital del Atlántico está participando en el Shelter Academy 2022, un evento internacional que se realiza en Países Bajos y a través del cual se socializan los esfuerzos de las principales ciudades del mundo para responder de manera efectiva a los desafíos urbanos en un contexto de cambio climático.

El Distrito hace presencia en este escenario –que es liderado por Arcadis, una firma líder de consultoría y diseño de activos naturales y construidos, y ONU-Hábitat– con el proyecto ‘Ecological participation for the restoration of the Mallorquin coastal wetland’.

El director general de Barranquilla Verde, Henry Cáceres Messino, sostuvo que la restauración del manglar en la ciénaga de Mallorquín puede convertirse en un ejemplo para la recuperación de un ecosistema a través de la construcción de modelos de ciudad sostenibles adaptándose a las condiciones de cambio climático.