En dos días se han aplicado más de 32 mil dosis en Barranquilla

Vilma Navarro, de 70 años de edad, manifestó que se aplicó su dosis de refuerzo para proteger su vida y la de sus familiares: “Siempre me he cuidado, mis familiares le tienen miedo al virus y me vacuno por el bien de todos”.

Hilda Juliao Salcedo, madre de familia, se trasladó hasta el estadio Edgar Rentería para vacunar a sus hijos. Manifestó que llevó a sus infantes para obtener el esquema completo de vacunación para poder ingresar a los espacios como restaurantes, playa, parques de diversiones y cines.

“Vacuné a mis hijas para estar más tranquilas. Es el momento indicado para vacunarse y estar sanos, la mayoría de padres de familia deberían aplicarles las dosis correspondientes a sus hijos”, indicó.

Asimismo, Julio César Calderón, quien recibió su tercera dosis, sostuvo que vacunarse es una “responsabilidad social” y destacó que la vacuna “reduce” los riesgos de un cuadro severo. “La idea es vacunarnos para evitar llegar a un hospital o morir”.

Las cifras

La Secretaría de Salud reiteró que durante los últimos días se ha incrementado el número de aplicación de vacunas en la ciudad, al punto que entre viernes y sábado se utilizaron más de 32 mil biológicos en los distintos puntos.

“El ritmo en las jornadas ha sido muy alto. El viernes 7 de enero, la ciudad registró récord en vacunación con más de 18.000 dosis aplicadas en un día. Y el sábado 8 de enero se aplicaron en la ciudad 14.815 dosis”, sostuvo la dependencia liderada por Humberto Mendoza.