Más de 10 toneladas de residuos recolectados durante las lluvias

“Es deber de los usuarios cumplir con las frecuencias y horarios de atención del servicio público de aseo establecidos por Triple A, así como programar a través de la línea 116 la recolección de podas, escombros y otros residuos voluminosos”, señaló la empresa.

Adicionalmente, a compañía recomienda que se evite entregar residuos a terceros no autorizados para esta actividad, con el fin de no generar áreas públicas llenas de residuos por la disposición inadecuada de estos y no arrojar residuos a los arroyos de la ciudad cuando se presentan los eventos de lluvia.

La operación de limpieza de arroyos que Triple A adelantó entre los meses de marzo a junio de este año, fue parte de un servicio especial solicitado por el Distrito por medio de la Oficina de Servicios Públicos y la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), para la atención de varios tramos de arroyos.