Piden garantías durante los escrutinios en Barranquilla

“Esta situación, personalmente, me genera angustia. No sé si esto genere un cambio drástico a lo que decidió el pueblo el pasado domingo. Pareciera que estuviéramos frente otra elección. Por eso pedimos a las autoridades que adelanten las intervenciones correspondientes y que la situación no pase desapercibida”, agregó.

Por su parte, Andrea Vargas, candidata al Concejo por la lista del Pacto Histórico, elevó una solicitud a las autoridades competentes para que se realice una apertura total de las urnas debido a las inconsistencias encontradas en los formularios E-14.