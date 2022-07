El Gran Malecón está en el 10% de las atracciones más populares del mundo

La Alcaldía de Barranquilla reveló este martes el nuevo reconocimiento obtenido por el Gran Malecón. La plataforma Tripadvisor otorgó al espacio público más visitado de Colombia el premio Best of the Best (Lo mejor de lo mejor), por pertenecer al 10% de las atracciones más populares del mundo.

El Gran Malecón, que ha recibido a más de 20 millones de visitantes desde su entrada en operación hace 5 años, consiguió por cuarto año consecutivo un premio por parte de la plataforma Tripadvisor. Además, es el espacio # 1 de 90 cosas por hacer en Barranquilla.

Con 290 comentarios y una calificación de 4.5, los visitantes que han llegado al Gran Malecón cuentan su experiencia sobre el servicio, el espacio, su percepción y satisfacción de las instalaciones y lo que encuentran en ella.