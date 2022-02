“El estafador de Tinder” quedó debiendo $12 millones en Barranquilla

El hombre salió ese día del consultorio odontológico con el compromiso de efectuar el pago apenas pudiera.

“Nosotros no sospechamos que no iba a pagar porque no es algo que pase comúnmente, entonces pensamos que él vendría a pagar al día siguiente o que iba a mandar a alguien con el pago”, indicó el director de la clínica. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

El tema resurgió luego de que el especialista que atendió a Shimon Hayut lo reconoció en la producción de Netflix, en la que tres mujeres afirman que el israelí les decía que era un rico heredero de una industria de diamantes y posteriormente las manipuló para que le entregaran miles de dólares, fingiendo amor para apoderarse de sus pertenencias.

“Nos enteramos porque el odontólogo que lo atendió vio la serie y nos dijo que el que nos visitó aquella vez era ‘El estafador de Tinder’”, dijo Sergio Tinoco.

Manifestó que no recuerda el robo con rencor, sino con jocosidad.

“Así como una golondrina no hace verano, un solo maleante no hace maleante a toda la humanidad, entonces lo tomamos como algo jocoso”, anotó.

EL HERALDO consultó al director de la clínica si tenía algún registro de la cámara de seguridad para evidenciar el momento en que el israelí ingresa al sitio, pero afirmó que no tienen dicho material. Sobre la historia clínica del extranjero o el trámite que se llevó a cabo para adelantar el proceso estético, el establecimiento le dijo a este medio que aunque tenían la información, esta es confidencial.