El “archivo humano” que conserva la historia de Barranquilla y el Atlántico

“A mí me llamó Gustavo Bell Lemus cuando fue vicepresidente para preguntarme sobre una fecha puntual (...) a los días se apareció acá y me mostró lo que había escrito Gabo en la novela ‘Memoria de mis putas tristes’, estaba inspirado en ese acontecimiento y desde ahí me siguió consultando para otras obras que escribió”, rememoró.

Contó que además de la investigación, también dedicó unos años de su vida a la escritura como colaborador para medios de comunicación como Diario del Caribe y EL HERALDO, a pesar de no ser periodista de profesión. Esta pasión me dio grandes oportunidades para mi crecimiento profesional y personal”.