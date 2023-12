Agregó que: “Jamás creí que estudiaría y menos a través de la Alcaldía. Hoy soy un ejemplo de que si se puede. Soy una persona en condición de discapacidad, pero los obstáculos son mentales y el que quiere puede porque y siempre me sentí igual a los demás”.

A sus 22 años, Jairo Tamaño, residente en el barrio Las Moras, se siente orgulloso de haberse convertido en técnico profesional en operaciones portuarias de la Universidad Autónoma del Caribe.

“Mi mamá fue la que me pidió que me inscribiera en el programa UAB y gracias a ella pude acceder a una oportunidad increíble y que me servirá para encontrar trabajo. Inicie mi proceso de estudio a inicios de 2022 y de no ser por este programa la cosa habría sido más complicada porque tengo tres hermanos”, expresó Tamaño.

El joven mencionó que ahora él es un ejemplo para su familia y demás conocidos, quienes pueden ver en este programa distrital una oportunidad de vida. Me servirá mucho porque con este título puedo empezar a trabajar y luego acceder a una carrera como tal”.

Desde el barrio Los Almendros, Liseth Machado, de 22 años, llegó a cumplir la cita más importante de su vida, poder graduarse de Técnico en procesos empresariales, el cual inició desde el 2021.

“De no haber sido por este programa, la verdad no habría estudiado y estuviera trabajando en mi emprendimiento de marketing”, aseveró.

Machado sostuvo que en la actualidad, el poder tener la posibilidad de estudiar es muy difícil debido a que es muy costoso. “Las ayudas que da el Gobierno nacional, tales como Icetex es algo demasiado caro y uno sale de la universidad endeudado y muchas veces no se consigue trabajo. He visto en bolsas de empleo que hay personas que trabajan en todo menos en lo que estudiaron y por un salario que no compensa una deuda tan gigante”.