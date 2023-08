Regresa el programa Soy Incluyente a los parques de Barranquilla

La cita es en el parque Los Trupillos, ubicado en la Cra. 21 #28-46, desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

El programa contiene tres aspectos importantes: Semilleros In, Familias In y Parques In. En cada uno de ellos habrá instructores licenciados y educadores especiales que se encargarán de desarrollar las diferentes jornadas con los beneficiados.

En el primer enfoque donde se desarrolla el programa, se realizan actividades deportivas para poner a prueba la motricidad y juegos recreativos adaptados. Luego se llevan a cabo capacitaciones y charlas de sensibilización con los padres de familia y cuidadores para que se instruyan sobre el autocuidado y el manejo de las diversas discapacidades.

Para este 2023, habrá al menos dos espacios más de Soy Incluyente en la ciudad, en el parque Bellavista y en el Jardín Botánico

Acerca de este programa, el secretario de Recreación y Deporte, Gabriel Berdugo, ha comentado que la tarea que desarrollan es fundamental para romper las barreras en la ciudad.

“Para nosotros es fundamental que el deporte llegue a todos los barranquilleros sin importar su condición. Soy Incluyente rompe esa barrera y nos enseña que la discapacidad no te limita y que existen alternativas para todos, demostrando que el deporte y la recreación logran unir a la comunidad”, destacó Berdugo.