Distrito entrega obras de pavimentación en Ciudad Modesto

“Esto lo hacemos juntos, tenemos que seguir unidos trabajando por un solo propósito: mejorar la calidad de vida de Barranquilla, seguir hablando y uniéndonos en torno a un solo objetivo, que es que aquí se viva bacano, que cada día haya más empleo de calidad. Vamos a seguir trabajando en el hoy, pero también en el mañana. Por eso, no nos vamos a detener, vamos a generar la Barranquilla que nos merecemos, una donde podamos soñar y donde este sueño no se acabe porque este sueño es de todos los barranquilleros”, dijo.



Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, indicó que “antes la gente sufría porque la vía era pura piedra y bajaba un arroyo de forma regular, la gente no podía caminar, los carros no entraban, todos se desviaban. Ahora, este cambio, que presenta el programa de Barrios a la Obra, deja a Barranquilla pavimentado para que el sur de la ciudad se beneficie”.