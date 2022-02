Distrito conmemora el primer aniversario del plan de vacunación contra Covid

En el Camino Adelita de Char, donde se aplicó el primer biológico anticovid en la ciudad, se llevó a cabo la conmemoración del primer aniversario de vacunación contra Covid-19 en Barranquilla. Con aplausos se celebró el avance en el plan de inmunización local y, a su vez, se rindió homenaje al talento humano en salud de la capital de Atlántico.

En el mencionado centro de salud de alta complejidad, el equipo de vacunadores de la ciudad recibió un reconocimiento especial por estar “haciéndole frente” la pandemia a través de su labor y compromiso en el proceso de inmunización local.

“Ha sido una carrera contra reloj, pero los vacunadores y vacunadoras hemos estado comprometidos con esta ardua labor. Han sido muchas experiencias y cosas que tenemos hoy para contar. Seguiremos trabajando con amor, vocación y dispuestos al servicio de todos los ciudadanos”, manifestó Julis Duran, representante del grupo de vacunadores de Barranquilla.

Por su parte, José Luis Accini, exsecretario de Salud de Barranquilla, elogió el desarrollo del plan de vacunación local y enfatizó en que, a través de este proceso, es posible conocer indicadores positivos en la lucha contra el virus en la ciudad.

“Las cifras de cuántas vidas se salvaron y cuántos sobrevivientes hemos tenido en la ciudad, se pueden mostrar para la historia” dijo Accini, destacando que el resultado ha sido posible al “engranaje” entre la administración distrital y el equipo de atención médica de la ciudad.

“Esto fue como hacer planeación en medio de un desastre. Me siento orgulloso del avance y de que este se haya llevado a cabo salvando vidas. La última página de esta historia no se ha escrito y por eso no podemos bajar la guardia”, puntualizó.

El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, –que estuvo presente en el evento– agradeció al personal de salud por mantenerse dispuestos a “proteger la vida” de los ciudadanos en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

“A través de la vacunación, hemos protegido a barranquilleros, atlanticences, migrantes y ciudadanos de otros departamentos del país. Vacunamos sin barreras”, expresó el secretario, agregando que los resultados “no son producto del azar, sino de un proceso eficiente de planeación”.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla –durante su intervención en el evento– explicó que, a pesar de que la contingencia en la ciudad haya sido una experiencia compleja, se pudo “hacer frente” hasta obtener resultados alentadores que “pusieron a Barranquilla a compararse con grandes ciudades del mundo” en el manejo de la pandemia

“Fue una maratón donde corríamos ciegos. Planificábamos pero teníamos la certeza de que los planes podían cambiar”, dijo el alcalde, agregando que el monitoreo de las cifras ha sido una estrategia fundamental para diseñar estrategias de impacto.

“Es es un momento del cual me siento orgulloso. Fuimos la primera ciudad que siempre dijo la verdad, identificando a las personas contagiadas y salvándoles la vida. Teníamos que contar a la gente y saber a quiénes teníamos que ayudar”, puntualizó.