Las tres razones que convirtieron a Eilen en mamá y celebrar este domingo

La mayor bendición de la familia Palacio Polanco llegó el pasado 21 de abril con el nacimiento de Jhonyfer, Jhonatan y Jhoeylin, unos trillizos que llenaron de felicidad su hogar, ubicado en el barrio Villa Adela, en Soledad.

Para Eilen Polanco enterarse de que eran tres vidas las que traería al mundo la dejó muda. Después de ese minuto de silencio, la euforia y alegría se tomaron el consultorio médico donde se estaba realizando la ecografía.

“Tuve un embarazo tranquilo, nunca se me presentaron complicaciones, a pesar de tener 35 años que es una edad riesgosa, todo salió mejor de lo que pensé gracias a Dios”, manifestó.

Señaló, además, su emoción por celebrar su primer día de la madre en compañía de sus bebés y su esposo. “Tengo 22 días de haber dado a luz y en la casa solo tengo a los dos varones, la niña aún está en la clínica porque nació más pequeña, pero yo voy a la clínica a darle pecho y verla. En estos días me he dado cuenta que cuando se es mamá no importa el dolor o cansancio, cuando se trata de los hijos damos hasta lo que no tenemos para que ellos estén bien”.

Por su parte, Jhonatan Palacio expresó lo orgulloso que se siente de su esposa por lo valiente que ha sido al traer a sus hijos sanos y salvos. “Yo soy el más feliz de todos, no me cambio por nadie. Definitivamente mis hijos son lo mejor que pudo llegar a esta casa, era lo que nos faltaba para ser completamente felices”.