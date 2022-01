Desconocidos desvalijan el techo de la antigua sede del Codeba

“A veces no puedo pasear a mi perro por el sector, porque me da miedo que pueda caer algún bloque en la cabeza”, explicó Ricardo Del Toro, otro habitante cercano.

Carlos Guevara, otro morador del sector, mencionó que los responsables de estos hurtos aprovechan la soledad de la zona para realizar el retiro de madera, bloques, ladrillos y vidrio, entre otros materiales.

Varios vecinos manifestaron que los elementos que son hurtados están siendo comercializados por estos desconocidos en algunos locales comerciales del Centro de la ciudad.

“Están acabando con todo; a veces no se asoma ningún policía por el sector y retiran los materiales a plena luz del día, no pasa nada. Hemos tratado de comunicarnos con las autoridades y no hacen ninguna intervención”, sostuvo un habitante de la zona.

Un mecánico del sector –quien no quiso revelar su identidad– indicó que, en varias oportunidades, se han presentado percances en la zona por confrontaciones con los responsables de este acto.

“En más de una ocasión hemos tratado de charlar con ellos para que no lo hagan, pero aun así nos asusta que nos salgan con algún arma corto punzante”, dijo el hombre.

Ante este panorama, la comunidad hizo un llamado a las autoridades para que den con el paradero de los presuntos responsables y se recuperen los elementos robados.