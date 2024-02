“Es una oportunidad de vivir el Carnaval”: ciudadano al reclamar boleta

Migdalia Alvizo, ciudadana venezolana, calificó cómo injusta está situación, porque –según argumentó– todos deben tener las mismas oportunidades, al tiempo que dijo que ya lleva muchos años radicada en Barranquilla.

“Me dijeron que no me podían dar boletas porque debía ser con cédula y pasaporte colombianos, que los venezolanos no teníamos acceso a la boletería que entregó la reina del Carnaval. Yo llegué bastante temprano, a las 6:00 a.m., y no me dieron las boletas que iba a reclamar para mi hija y para mí”, afirmó.

Cabe recordar que la boletería que se dispuso para entregar de forma gratuita son 3 mil en la localidad Norte del estadio Romelio Martínez. Antes se habían expedido las que tenía costo, pero reportaron que ya se encuentran agotadas.

Estos precios oscilaban entre los $180 mil y $10 millones. Así: Oriental $180 mil; Occidental $220 mil; Pal Bailador $360 mil; Palco Plata $5 millones; Palco Oro $7'100.000 y Alfombra Roja $10 millones.

Los artistas invitados son Carlos Vives, Checo Acosta, Jerry Rivera, Manuel Turizo y Diego Daza.