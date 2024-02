Terminar concesión afectará la región Caribe y el país: Autopistas del Caribe

Por otra parte, indicó que la concesión ha mostrado interés en ser parte de la solución y que ha participado de los procesos.

“Es importante recordar que en el año 2022 la Concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura trabajaron en una propuesta integral para Turbaco, que contemplaba un esquema de tarifas diferenciales con valores justos y la inversión en obras de infraestructura pública por un valor de $25.000.000.000 que contemplaban: el mejoramientos de vías internas, obras hidráulicas, construcción de una vía alterna y espacios sociales, obras que un municipio de esta categoría no tiene acceso, pero que fueron rechazadas por el Comité NO Más Peaje, representantes del gobierno del ex alcalde Guillermo Torres, entre otros actores”, precisó.

Por último, señaló que pese a las diferentes manifestaciones que se hicieron en contra del proyecto las estaciones de peajes “ni se desmontarán y tampoco se dejarán de cobrar en manos de la Nación (..) los peajes seguirán y no se construirán nuevas vías en Atlántico y Bolívar”.