Mesa directiva del Concejo, elegida de forma unánime: Radi, de CR, su pdte.

El inicio del nuevo periodo en el Concejo de Barranquilla ha estado marcado por la presencia de nuevas caras y la escogencia, de manera unánime, de la mesa directiva.

Con el respaldo de los 21 concejales, Samir Radi Chemás –de Cambio Radical– fue escogido como presidente del cabildo para el presente año.

Esta es la segunda oportunidad que Radi ocupa este cargo, teniendo en cuenta que en 2021 también fue el líder de la mesa directiva del Concejo.

“Esta es la sala de parto de los proyectos trascendentales de la ciudad de Barranquilla. Aquí hemos debatido las líneas en materia de medio ambiente, de seguridad, de educación, de niñez, de infancia, de adolescencia, de deportes, y de todos los temas trascendentales que a la ciudadanía barranquillera le interesan”, indicó el cabildante tras realizar su juramento ante Juan David Abisambra, quien fungió como presidente provisional.

Indicó, además, que ser elegido de manera unánime es una “responsabilidad más grande”. En ese sentido, destacó el respaldo recibido por los cabildantes de la oposición.

“Creo que más allá de la posición que hoy ustedes me permiten ostentar, es el cariño que recibo en cada una de las palabras que ustedes, los que me postularon y los que votaron por mí, tuvieron para conmigo. Esas palabras no son solamente para conmigo, son para con mi familia”, expuso el nuevo presidente del cabildo.