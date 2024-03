Llamado desde el Concejo a “enfocar” lucha contra la delincuencia

“No lo estamos controlando en Barranquilla porque no tenemos el elemento para hacerlo, la Alcaldía de Barranquilla no lo ha contratado y no tenemos actualmente un proyecto ni fecha exacta para la adquisición del fotómetro”, dijo Olaya Vargas.

Asimismo, dio a conocer que todos los elementos y equipos que son requeridos son suministradas por el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.