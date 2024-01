Comercio en Carnaval, una oportunidad para fortalecer la economía en B/quilla

“Uno piensa que como la gente viene de los gastos de diciembre, las ventas se pondrían bajar, pero he visto que la gente está comprando bastantes cosas de Carnaval. Es una buena temporada para nosotros y ojalá se mantenga así hasta cuando lleguen las fiestas en firme”, expresó.

En la Galería de la 72, el panorama no es diferente. Pese a que durante todo el año este espacio oferta productos de Carnaval, en el preámbulo de la fiesta la tendencia es que las ventas incrementen. De hecho, según los vendedores, lo que no se vende para estos días no se recupera en los meses siguientes.

“Nosotros tratamos de evacuar la mayor cantidad de mercancía, porque después es más difícil venderla. En la ciudad uno ve mucho turista que llega a comprarse un recuerdo para llevárselo, pero no puede igualarse con el auge que se ve durante los días de Carnaval y previo a ellos”, manifestó la comerciante y artesana Amalfi De la Rosa.