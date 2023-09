Colapsó parte del techo del Colegio Sofía Camargo de Lleras

De acuerdo con el informe del ciudadano, entre las 6:30 y 7:00 A.M. de hoy, el cielo raso de la institución se vino abajo, al parecer, como resultado de las fuertes lluvias que se han estado presentando en la ciudad durante los últimos días. No obstante, esto último aún no ha sido corroborado y los motivos por los cuales se produjo la caída del techo siguen siendo desconocidos.

Al respecto, ni los directivos del colegio ni las autoridades pertinentes se han pronunciado.