Vigilancia en las vías de Barranquilla por fin de año

Garantizar la seguridad de los barranquilleros es el principal objetivo de las autoridades en Barranquilla durante el fin de año. Por esa razón, extienden el llamado a la ciudadanía para prevenir las emergencias, siniestros y evitar alteraciones del orden público en medio de esta celebración.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que mediante la estrategia ‘En Navidad Siempre Presentes’, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, continúan las actividades de prevención vial para esta temporada de fin de año y Año Nuevo.

Agregó que en las diferentes vías de la ciudad se encuentra dispuesta toda la capacidad humana y operativa, teniendo en cuenta que se prevé la movilización de más de 140 mil vehículos por las vías de la capital del Atlántico.

El coronel Julio Olaya, comandante de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que realizarán un acompañamiento a todos los actores viales, entregando recomendaciones frente al respeto por las normas y señales de tránsito.

Reiteró, además, que es fundamental acatar todas las recomendaciones como el no consumo de bebidas embriagantes al momento de conducir y no exceder los límites de velocidad, de igual manera a todos los motociclistas recordarles el uso del casco reglamentario y no exceder el número de horas al conducir.

