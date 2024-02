Los palcos de la Vía 40 superan pruebas de resistencia

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, estas pruebas fueron adelantadas en 18 estructuras que se encuentran a cargo de Carnaval de Barranquilla S.A.S. La firma encargada de dicho procedimiento fue Procimec, que también ha adelantado la instalación en plena Vía 40.

“Actualmente, hay seis palcos de operadores privados que todavía no han finalizado el montaje. Por lo anterior, estamos esperando a que culmine el montaje para hacer el procedimiento de las pruebas”, sostuvo el Distrito.

Asimismo, informó que se le solicitó el certificado de capacidad y soporte a siete palcos de operadores privados: “Queremos que sea un certificado autenticado. Nos mandaron una copia de dichos documentos, pero la norma dice que deben ser autenticados para salvaguardar la responsabilidad”.

Finalmente, la Alcaldía Distrital sostuvo que se encuentran a la espera de que finalice todo el montaje y realizar el proceso correspondiente para garantizar la seguridad durante la realización de los desfiles.

Es importante mencionar que estas pruebas de resistencia se hacen a través del seguimiento de un protocolo, en el cual la estructura se somete a unas zonas de carga estática.

Para dichas pruebas se ubican sacos de arena de tal forma que haya una carga mayor en una sección de un palco.

Miguel Maestre, trabajador en el montaje de las estructuras, contó que lleva realizando esta actividad desde hace 11 días y que estos deberán ser entregados durante este miércoles para su posterior revisión.

“Ya se le realizaron las pruebas de resistencia. Le pusimos una gran cantidad de peso y demostró que se encuentra en perfectas condiciones para que los asistentes a los desfiles estén seguros”, sostuvo.

De igual manera, destacó la importancia de realizar las pruebas para evitar que las estructuras metálicas no colapsen: “Al momento de ponerles el peso, se debe determinar que no se hunda porque si el peso hace que se baje quiere decir que no es seguro”.

A su turno, Luis Eduardo Vergara contó que lleva tres años realizando el montaje de los palcos y que para que este trabajo sea exitoso en su totalidad es necesario hacer mantenimiento previo a iniciar el empalme para que en la Vía 40 solo se dediquen a armar.