Cables falsificados, una de las principales causas de incendios domiciliarios

En diálogo con EL HERALDO, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, César Fonseca, expuso que la ciudad no cuenta con un equipo especializado para la investigación de causas de incendio por fallas eléctricas.

“En Barranquilla no hay investigadores para eso, todo es básico porque no tenemos un laboratorio especial de criminalística para establecer causas así si no tenemos una evidencia que demuestre que realmente el incendio se generó por un corto circuito. Para nosotros una evidencia importante es el concepto que tenga la persona que estuvo desde el primer momento en el evento, y bajo esa condición podríamos establecer que esas fueron las posibles causas”, expresó Fonseca.

Además, instó a la comunidad a realizar revisiones en los sistemas eléctricos, contratar personas idóneas para hacer las reparaciones técnicas pertinentes que tengan que ver con la parte eléctrica y aislar el sistema eléctrico en tuberías PBC para evitar que se generen cortos o si se generan que quede encapsulado.