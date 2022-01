Buque con combustible cumple cuatro días fondeado por bajo calado

Cuatro días fondeado en altamar completa un buque cargado con 100 mil barriles de combustible, los cuales serán utilizados para el abastecimiento en el interior del país y la región Caribe.

La embarcación Solar Melissa, de bandera panameña, no ha podido ingresar a la zona portuaria de Barranquilla debido al bajo calado, situación que ha generado una serie de afectaciones al gremio portuario en el inicio de este 2022.

Esta es una de las tres embarcaciones que se encuentran a la espera de las mejoras en las condiciones en el canal de acceso, de acuerdo con los datos suministrados por Asoportuaria.

Este medio pudo establecer que el buque tiene un calado de 7,9 metros, que supera el calado de 6,5 metros que fue anunciado recientemente por la Capitanía de Puerto de Barranquilla para el ingreso y salida de embarcaciones en el canal de acceso.

“Es un buque que llegó el primero de enero y no ha podido ingresar. Trae cien mil barriles entre diésel y gasolina, procedente de Estados Unidos. No hay nuevas batimetrías para saber si puede ingresar, no se saben cuáles son las actuales condiciones”, aseguró el director de Asoportuaria, Lucas Ariza.

La empresa Ecopetrol confirmó a EL HERALDO que un buque se encuentra en la zona de fondeo con gasolina extra y corriente, a la espera de que la Capitanía de Puerto dé la autorización de acceso y descargue. Sin embargo, esta situación “no genera impacto en el abastecimiento de combustibles en el país”.

“Esta autorización depende de las condiciones de dragado en el puerto. La información que nos entregan es que el dragado está avanzando y esperamos que pronto se dé la autorización al buque para ingresar al puerto y descargar el combustible”, expuso la compañía.

Más afectaciones.

Debido a la nueva crisis en la zona portuaria de Barranquilla se han desviado cerca de 30 mil toneladas a otros puertos, lo que ha generado sobrecostos millonarios a la cadena logística.

“Un buque traía menos carga por las restricciones y mientras navegaba, hubo cambio en el mensaje de seguridad. Otra embarcación bajó mercancía en otro puerto y decidieron que no era rentable traer el remanente hasta el puerto y todo el descargue se hizo en otro puerto, para traer por carretera”, explicó el líder gremial.

Por último indicó que, tan solo en 2021, las afectaciones económicas debido a las crisis por calado se estimaron en 30 millones de dólares.