Air-e anuncia trabajos de mantenimiento para este miércoles en Barranquilla

La empresa Air-e anunció que para este miércoles realizará labores de mantenimiento y cambio de elementos eléctricos en algunos sectores en Barranquilla.

Los barrios que se verán afectados con la suspensión del servicio mientras ejecutan –por seguridad– las labores son Altos de Riomar y Andalucía, en el norte de la ciudad.

Los horarios en que no habrá fluido eléctrico es el siguiente: De 8:05 a.m. a 9:55 a.m. y de 10:15 a.m. a 12:05 del mediodía en la carrera 56 con calle 91 (Altos de Riomar); de 12:25 del mediodía a 2:25 p.m. en la carrera 56 con calle 94 (Altos de Riomar); de 2:45 p.m. a 4:45 p.m. en la carrera 56 con calle 96 (Altos del Limón); y de 5:05 p.m. a 5:55 p.m. en la carrera 64B con calle 86 (Andalucía).

Por otra parte, Air-e indicó que en el municipio de Santo Tomás se instalarán postes y redes, de 8:50 de la mañana a 6:00 de la tarde, de la calle 2 a la calle 3 entre carreras 7A y 9.