¿Barranquilla tomará nuevas medidas frente a ómicron?

Debido a las aglomeraciones que se presentaron en la ciudad durante las últimas semanas y la detección de casos de ómicron, el Distrito ha decidido mantener y reforzar las medidas de bioseguridad que se han ejecutado desde el inicio de la pandemia para contener la covid y sus variantes.

La Secretaría de Salud distrital manifestó que el comportamiento de los contagios de covid-19 no cambian las líneas de autocuidado, vigilancia en salud pública, vacunación y verificación del cumplimento de protocolos de bioseguridad.

“En Barranquilla continúan las tomas de muestras PCR para diagnóstico covid a nivel comunitario, es una búsqueda activa de casos. Adicionalmente se han intensificado los muestreos y la vigilancia epidemiológica en toda la ciudad para cortar posibles cadenas de contagio”, explicó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza.

Le puede interesar: Escenario frente a ómicron es “mucho mejor” que en 2020

El funcionario añadió que “el virus no se ha ido, sigue presente y no hay que bajar la guardia. Las personas que no están vacunadas deben vacunarse. Los mayores de 50 años y pacientes con comorbilidades que aún están sin su dosis de refuerzo deben vacunarse y protegerse. Es una medida de protección conveniente y oportuna”.

También instó a los padres de familia para que asistan a la cita de la vacunación contra el virus con sus hijos mayores de 3 años, resaltando la importancia de vacunarlos para que no se conviertan en vectores de enfermedad a adultos mayores.

Las medidas de autocuidado como el uso correcto del tapabocas, lavado frecuente de manos y distancia física de por lo menos un metro deben continuar implementándose para evitar la expansión del virus.

“El llamado es para todos los barranquilleros y visitantes a cuidarnos y cuidar a los demás, si una persona presenta síntomas gripales, aun estando vacunado, por favor aislarse, es lo más importante para evitar más exposiciones comunitarias, debe solicitar su prueba diagnóstica en el punto de su EPS o IPS asignada”, puntualizó Mendoza.

Lea además: Ómicron: mitos y verdades sobre la nueva variante del coronavirus