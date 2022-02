Avanza formalización de comerciantes con el programa ‘Mercado a tu Barrio’

Para Heimar Suárez y su esposo -comerciantes del Centro-, el programa Mercado a tu Barrio ha significado no solo la posibilidad de vender frutas y verduras en toda la ciudad, sino mejorar su condición de vida y la de su familia.

“Más allá de las ventas, a medida que ha pasado el tiempo la Alcaldía nos ha venido apoyando con muchos programas y capacitaciones con psicólogos, asesorías para adquirir nuevos métodos de pago, incluso hemos aprendido a ahorrar para nuestro futuro, algo que no considerábamos porque estábamos acostumbrados a las ganancias diarias”, reconoce Heimar.

“Yo no me siento como vendedora del mercado porque las condiciones son muy diferentes. La Alcaldía nos ha ayudado mucho, ya no nos vemos como vendedores informales, ni tenemos la mentalidad de vivir el día a día, y todas las capacitaciones y programas me hacen sentir como una comerciante que está empezando, ya somos una microempresa que tiene su lista de clientes”, añade Heimar.

Este año, Mercado a tu Barrio se realizará de viernes a martes, rotando por los distintos parques de Barranquilla, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta vez habrá distintas estaciones unidas alrededor de la idea de llevar un poco más del Centro al resto de la ciudad, para así continuar creciendo con esta iniciativa. Por ello, en las nuevas versiones los asistentes podrán encontrar emprendimientos locales que irán rotando, como coco frío, panes, mermeladas, hayacas y pasteles, jugos, ensaladas de frutas, entre otros.