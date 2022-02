Anuncian refuerzo a los controles en el ‘Metro’

“Esta medida se implementó teniendo en cuenta los antecedentes que han ocurrido en partidos anteriores con Junior y en otros escenarios deportivos del país, donde la barra del América ha protagonizado altercados con otras barras, como también enfrentamientos en las carreteras cuando van en caravanas a otras ciudades”, indicó la dependencia de la administración distrital.

De acuerdo con la Secretaría distrital de Gobierno, con esta barra en particular se han presentado robos de elementos, amenazas y delitos hacia otras barras: “Dicho grupo no pertenece al colectivo de Barrismo Social, por lo que se envió un comunicado a la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para que comunicaran a las autoridades de Cali sobre la restricción, al igual a la Policía para que no permitiera el ingreso de buses con hinchas del equipo visitante”.

También sostuvo que al escenario deportivo ingresaron barristas y aficionados del América “de manera individual y sin camiseta del equipo”, lo cual no permitía su identificación.