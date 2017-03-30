El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo entrega ayer de 95 motocicletas a la seccional de Transporte de la Policía Metropolitana, con el propósito de que 'los agentes estén en todas las esquinas acompañando a una mejor movilidad y seguridad'.

Así lo expresó el mandatario durante el acto de entrega de llaves que se cumplió en horas de la mañana en la Plaza de la Paz. Las motocicletas, que cuentan un alto cilindraje, circularán de manera equitativa por las distintas localidades de la ciudad.

'Nosotros apoyamos es entregando las herramientas a la Policía para que no les falte ni la gasolina ni la moto. Por primera vez tenemos más motos que agentes y eso es importante porque la moto se usa las 24 horas y es un apoyo fundamental', expresó Char.

En materia de seguridad, consideró que, en los últimos 70 días, la percepción de los barranquilleros ha 'cambiado positivamente', aunque esto 'no quiera decir que ya ganamos ni que vayamos a bajar la guardia'.

'Yo he sido un crítico, el primero que exijo y que grito; pero ha así como en esos momentos perdemos la paciencia, así también hay que reconocer cuando las cosas comienzan a mejorar y están mejorando en todos los indicadores. Sí falta, pero es de todos los días', dijo Char.

Sus declaraciones hacen referencia a la ola de inseguridad que azotó a la ciudad a principios de este año, cuando se registró el inicio de año más violento en la última década con 35 homicidios en enero.

Más presencia

Con estas 95 motocicletas, el parque automotor de la Policía incrementa a 380 aproximadamente–incluyendo las que se encuentran en mantenimiento–, según informó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, Fernando Isaza. La inversión en esta iniciativa alcanza los $1.637 millones, precisó el jefe de esta cartera.

'De esta forma nos vamos a sentir más seguros en nuestras vías y vamos a regular el tránsito en la ciudad. No queremos más accidentes en la carretera', fueron las palabras del secretario Isaza.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general, Mariano Botero Coy, destacó que la entrega de motocicletas responde a la petición de la comunidad de tener más presencia de las autoridades en la calle.

'Estamos en una ciudad vanguardista y queremos que se respire más seguridad. La gente pide más presencia y aquí la estaremos dando. Estaremos regulando normas de tránsito y comportamiento de los ciudadanos a través de los operativos enmarcados en seguridad', dijo Botero Coy.

Menos homicidios

Durante el evento, el alcalde Char destacó la reducción en un 50% del índice de homicidios en la ciudad durante el mes de marzo, con respecto a enero de 2017.

De igual manera, precisó que los asesinatos bajaron en un 30% en comparación con el mismo período del año pasado y que, 'por primera vez en la historia', el promedio de homicidios mensuales por cada 100.000 habitantes es menor a 20, cuando 'generalmente nos manteníamos en 35 por cada 100.000 personas'.