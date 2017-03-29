El presidente del Concejo de Barranquilla, José Cadena, propuso invitar al presidente encargado de la empresa Electricaribe, Edgardo Sojo, con el fin de que explique los avances del proceso de liquidación y como puede este afectar la prestación del servicio.

También serán invitados el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza y el agente especial para la liquidación de Electricaribe, Javier Lastra.

'Queremos conocer de manera detallada los pasos del proceso de liquidación de Electricaribe y las implicaciones del mismo. Cómo se encuentra la situación de recaudo en el Distrito y cómo es la situación actual de la cartera morosa de la entidad haciendo distinción especial entre entidades públicas y el sector privado', dijo Cadena.

El cabildante señaló que también quieren saber las afectaciones que pueda sufrir la comunidad en la prestación del servicio y las implicaciones del plan de inversiones y mejoramiento en el servicio que presta la empresa.

'Es bueno que nos digan de qué forma la empresa pretende asumir todo tipo de responsabilidades generadas por la prestación del servicio durante todos estos años y cómo se va a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores'.

Cadena resaltó que hoy recibirán la visita de cabildantes del Concejo de Manizales, con el objeto de conocer la dinámica social y económica que vive la ciudad y algunas obras de infraestructura como el Centro de eventos Puerta de Oro, el malecón y el recuperado edificio de la intendencia fluvial. El recorrido será a partir de las 8:00 a.m.

OTRAS PROPUESTAS

Por su parte el Concejal Juan Carlos Zamora propuso citar a la Secretaria de Planeación, Margarita Zaher, a la Directora de Gestión del Riesgo, Ana Saltarín, e invitar al Representante de la Defensoría del Pueblo, Milton Gómez, para que explique el acompañamiento que brindan a la comunidad de la Vereda de las Nubes, en el trámite de una acción tutela en contra de las constructoras Amarilo y Bolívar, quienes desarrollaran el proyecto denominado Alameda del Río en ese sector.