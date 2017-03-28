El anuncio de que en los próximo 30 años no habrán picos de nieve en la Sierra Nevada de Santa Marta despertó la alerta nacional por lo efectos del cambio climático. El debate llegó al segundo día de programación de Cátedra Europa, donde siete expertos en la materia debatieron sobre las causas de la afectación.

El especialista en Derecho del Medio Ambiente Luis Guardela, uno de los exponentes invitados a Cátedra Europa, detalló que –de acuerdo con el estudio Escenarios Climáticos 2011-2100, del Ideam– en 2040 el departamento del Magdalena sufrirá un aumento de temperatura de un grado centígrado y una disminución de precipitaciones de 18,65%.

Si el panorama de la Sierra no es alentador, los antecedentes tampoco son favorables, en vista de que 'hace siglo y medio, la Sierra tenía 83 kilómetros de extensión. De los 6,7 kilómetros cuadrados de glacial que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha perdido el 5,5 % en el ultimo año y se presume que se extinguirá en 30 años', precisó Omar Franco, director del Ideam.

Los conferencistas Ricardo Zuluaga, Jorge Escobar, Luis Samaniego, Ignacio Ellacuría, Henry Jiménez y Laurent Trigeaud, quienes también hicieron parte de la jornada, coincidieron en que la contribución ciudadana es una de las principales gestiones que podrían mitigar los efectos.

Entre las causas de que los daños cada vez sean más palpables resaltaron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la sobrepoblación, la falta de aplicación de normatividades, entre otros.