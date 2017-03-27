Elección de jueces de Paz: poca participación y lentitud en escrutinio

Entre puntos de votación solitarios y jurados en espera de sufragantes, se cumplió ayer en Barranquilla la jornada de votación para la elección entre 150 candidatos, de 30 Jueces de Paz y 30 Jueces de Reconsideración, escogidos por localidad.

En total fueron instaladas 255 mesas, que abrieron sus urnas después de las 8:00 a.m. en 60 puestos de votación y dos cárceles, según lo estableció el Concejo Distrital, a través del Acuerdo 015–018 de 2016.

Fueron habilitados además unos 550.214 hombres y 411.018 mujeres para un total de 1.041.212 votantes.

Sin embargo, la jornada empezó con poca asistencia. A las 11 a.m. en puntos de votación como la Institución Educativa Distrital Del Barrio Simón Bolívar, al suroriente de la ciudad, apenas 137 personas habían ejercido su derecho, de un potencial de más de 5.000.

'Estas votaciones son muy atípicas y le hace falta mucha publicidad. La gente que viene a votar es porque este barrio es muy politiquero', explicó la jurado Elvira Chiquillo.

Los salones vacíos fueron el común denominador. Poco a poco, se acercaban habitantes del sector para depositar su voto.

En los pasillos, comentaban que faltaba difusión de la actividad. Coincidían que gran parte de la comunidad que habita en el barrio no estaba enterada de la elección de Jueces de Paz y Reconsideración.

A a las 12 del mediodía, el Centro de Educación Básica y Media 103, ubicado en el barrio La Sierra, contabilizaba 80 votos en sus únicas dos mesas instaladas. En sus cuentas, los jurados esperaban más de 1.000 personas.

Entre ellos se miraban los rostros y conversaban sobre hasta cuándo terminaría este día.

'Estas votaciones son muy tristes. Uno ve caras largas y aburridas. Si algunas jornadas son de poco público, están son peor', declaró uno de los jurados de esa institución.

El Colegió Colón, sin embargo, fue uno de los lugares más concurridos, con un total de 15 mesas de votación y 548 votos efectuados en horas del mediodía.

Nidia Donado, candidata para la Localidad Norte-Centro Histórico, explicó que 'aunque no hemos tenido mucho apoyo, uno convoca a sus amigos y vecinos y ellos están viniendo'.

'Esta es la verdadera democracia porque uno no tiene recursos para darle merienda a nadie ni comprar votos, es solo apoyo', destacó Donado.

En esta institución, en algunas mesas se hacían largas filas para poder acceder a la papeleta. En algunas, sin embargo, los jurados estaban cruzados de brazos, pues contaron que no llega 'ningún alma'.

De acuerdo con Jorge Vitola, personero delegado para la elección 'la afluencia de votantes hace parte de un proceso que es nuevo' .

'Solo esperamos que pase el 2% o 3% del potencial de votantes, creo que faltó un poco de socialización', consideró Vitola.

John Robledo

El evento electoral fue convocado por la Alcaldía Distrital, de manera articulada con entidades como la Registraduría Especial, Personería Distrital, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, alcaldes locales y las diferentes secretarías distritales.

Para qué estos jueces. De acuerdo con la información del Distrito, los jueces de Paz son personas particulares que administran justicia en equidad y cuyo propósito es la búsqueda de una solución integral y pacífica en los conflictos comunitarios y particulares, y el de Reconsideración es el encargado de revisar la decisión del Juez de Paz, es una segunda instancia en el caso.

Con esto, el propósito de la administración es fortalecer la justicia y brindar herramientas efectivas a la ciudadanía para la resolución de conflictos y la generación de territorios de paz.

Como requisito para ser jueces de paz hay que ser residente en la comunidad respectiva por lo menos un año antes de la fecha de elección.

Resultados sin conocer

Al cierre de esta edición, Jorge Vitola, personero delegado para estas elecciones, confirmó a este medio que aún no se conocían los resultados. Hasta altas horas de la noche, los testigos electorales se dedicaron a realizar el conteo de votos para conocer los candidatos elegidos, cuyos nombres serán revelados hoy. Por la localidad Suroccidente serán 6 jueces de paz y 8 de reconsideración, Suroriente 6 y 6, Metropolitana 4 y 4, Norte Centro Histórico 8 y 8, y Riomar 4 y 4 respectivamente.