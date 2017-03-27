Tres estaderos del municipio de Malambo fueron cerrados temporalmente por presencia de menores de edad y por no tener la documentación exigida para el funcionamiento de este tipo de negocios.

El comandante de la Estación de Policía de esa población, subteniente Darwin Acosta, aseguró que la sanción se aplicará durante diez días a los establecimientos Rumberos Plaza, (calle 10 con carrera 11 esquina) Plaza Rumba, (calle 10 entre carreras 9 y 10), y Billares los Dos hermanos (calle 11 entre carreras 8 y 9), zona central del municipio.

Asimismo dijo que se aplicaron tres requerimientos al igual número de establecimientos comerciales.

El operativo se realizó la noche del sábado con la presencia de la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia, la Policía, el Batallón Vergara y Velasco y la Fuerza Aérea.

El secretario de Gobierno, Manuel Andrade dijo que el objetivo es controlar el ingreso de menores a establecimientos donde expenden bebidas alcohólicas y evitar la invasión del espacio público.

'Los operativos continuarán efectuándose, y en la medida que la misma comunidad denuncie la invasión del espacio público, presencia de menores en los billares, cantinas, discotecas, esto servirá para sancionar e imponer multas y cierres que podrían ser temporales o definitivos', aseguró Andrade.