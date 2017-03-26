El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó a la comunidad del barrio El Carmen el parque Roberto ‘Flaco’ Meléndez, una obra que recuperó 276 metros cuadrados de zonas.

El mandatario distrital destacó el alcance del proyecto y manifestó que los habitantes del sector ya tienen un parque completamente recuperado para el disfrute de todos.

'La comunidad de este sector llevaba mucho tiempo esperando la recuperación de este parque. Cuando anunciamos que haríamos 120, nos pidieron incluir este y les prometimos su remodelación y hoy (ayer) es una realidad', expresó.

Agregó que 'ahora todos los habitantes del barrio y sus alrededores ya tienen un lindo parque a donde ir y compartir en familia'.

El gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salah, agradeció a la comunidad por su participación durante el proceso de recuperación de la obra. Destacó el compromiso de los moradores y explicó que ahora les corresponde cuidar y mantener el parque.