La segunda estación de monitoreo de calidad de aire de Soledad fue entregada el día de ayer por parte de la Corporación Regional del Atlántico (CRA). Esta estación hace parte de la red de siete instaladas en varios puntos del Atlántico.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Edumas, y estuvo presidido por el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo.

La nueva estación de medición está dotada con equipos de última tecnología que permiten realizar un monitoreo continuo de las concentraciones de materiales particulados y de gases contaminantes, con el fin de analizarlos y determinar la calidad del aire que están respirando los soledeños.

Los datos recolectados por esta estación serán trasladados a una central en la que serán sometidos a un proceso de validación final y de posterior análisis, con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad en el municipio.

Dijeron que de esta forma aplicarán el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptado mediante la resolución 650 de 2010, modificada por la resolución 2154 de 2010.

En la primera fase del proyecto de medición de aire, se contempla una inversión de $313 millones, los cuales están materializados en la importación de los equipos, accesorios, cabinas y el mantenimiento y consumo de los equipos durante los próximos dos años.

Durante la entrega de la estación, el ministro de Ambiente aseguró que fue 'muy importante' el apoyo de la administración municipal para avanzar en la materialización de esta estación y resaltó el apoyo del gobierno de Corea en los avances de esta infraestructura.

'Nosotros desde el ministerio de Medio Ambiente vamos a estar muy cerca de la región para avanzar en nuestras metas ambientales', señaló Murillo.

Por su parte el gerente de Edumas, Fernando Valencia, indicó que con la instalación de la nueva estación de medición, las autoridades empezarán a tener los primeros datos para poder estimar estándares de reducción de emisiones y así empezar a tener una información clara que permita mejorar el entorno ambiental desde el punto de vista de la calidad del aire.