La deuda de la compañía Electricaribe con el sector financiero nacional asciende a $1,8 billones, la cual es anterior a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de intervenirla y posterior inicio de su proceso de liquidación.

De acuerdo con lo explicado por el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, el total de la deuda de la empresa, antes de la intervención, es de $2,5 billones, la mayor parte corresponde a las obligaciones con el sector financiero.

Al momento de la intervención no solamente quedaron congelados los montos de las deudas sino también los intereses que se podrían generar.

De los $2,5 billones, al menos $1,8 billones están representados en la cartera con los bancos; $500 millones en la de los generadores y $200 millones en la de proveedores y contratistas.

Según datos de la compañía, la cartera con los bancos está distribuida de la siguiente manera: $536.000 millones corresponden a Bancolombia; $363.000 millones al Banco de Bogotá, $277.000 millones a BBVA; $235.000 millones a Davivienda; $99.000 millones a Scotiabank; $82.000 millones a Banco de Occidente; $78.000 millones a Corficolombiana; $58.000 millones a Banco GNB Sudameris; $27.000 millones a Gas Natural Servicios Integrales; $23.000 millones a AV Villas; $20.000 millones Corpbanca; $7.000 millones a Helm Bank; $4.000 millones a Leasing de Occidente y $3.000 millones a Leasing Bancolombia.

El valor de esta cartera representa el 0,44% de la cartera total del sector financiero nacional, que según la Superintendencia Financiera de Colombia, a enero de 2017 era de $405 billones.

Un experto explica que luego de la intervención 'quedó congelada toda esa deuda y prácticamente se comienza desde cero, lo que le ha permitido a la empresa tener una caja robusta para seguir trabajando'.

El pago de la cartera congelada que tiene la empresa comercializadora y distribuidora de energía de la Costa Caribe dependerá de la terminación del proceso de liquidación.

Una vez se realice la venta de los activos de la empresa se podrá determinar los recursos con que cuenta y se procederá a realizar los pagos a que haya lugar.

En el caso de que se llegue a una solución intermedia, es decir, que se realice una capitalización de la empresa ya sea por parte de los accionistas o los acreedores, que podrían ser los bancos, también se comenzarían a negociar los pagos de las deudas.

Confía un acuerdo amistoso

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo que confiaba en 'un acuerdo amistoso y amigable' en la controversia que surgió por la liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa.

Dastis hizo estas declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), al apostar por un acuerdo entre la empresa y el Gobierno colombiano antes de que el conflicto llegue a manos de la justicia.

'Confiamos en que va a haber acuerdo. Tenemos las mejores relaciones con Colombia y vamos a utilizarlas para ayudar a que haya solución', destacó el ministro. Electricaribe está participada en un 85 % por el española Gas Natural Fenosa y en un 15 % por el Gobierno colombiano.

El Ejecutivo colombiano intervino la compañía en noviembre de 2016 y la liquidó el pasado día 14 debido a sus cuantiosas pérdidas económicas y por considerar que no presta un servicio adecuado.