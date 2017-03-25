La comunidad del barrio Carrizal, de la localidad metropolitana, celebró la pavimentación de cinco vías conformadas por 1.200 metros lineales.

La entrega estuvo a cargo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, líderes del sector y miembros del equipo del gobierno distrital.

Los funcionarios fueron recibidos con una calle de honor conformada por niños y adultos del barrio, quienes además acompañaron el recorrido por las nuevas vías.

Las nuevas calles que estrenará la comunidad de Carrizal, son la carrera 1C entre calles 51B y 52B, calle 51C entre carreras 1C y 1B, diagonal 52 entre transversal 1C y 1A, transversal 1D entre diagonal 52 y 52B y diagonal 52A entre transversal 1D y carrera 2. Estas nuevas calles fueron pintadas con los colores de la bandera de Barranquilla por los vecinos del barrio.

El mandatario de los barranquilleros manifestó que 'estamos muy contentos por entregar estos nuevos tramos viales que cambian la forma de vida de nuestra gente, ahora todo es diferente'.

Señaló que ya pueden ingresar los vehículos y no pisarán más barro cuando llueva. 'Todos se pueden movilizar de mejor manera y valorizar sus viviendas. Seguiremos adelante con el programa que más dignifica a los barranquilleros, que es Barrios a la Obra', destacó Char.

Por su parte, Rafael Lafont, secretario de Obras Públicas, indicó que las obras contaron con una inversión de $1.800 millones y aseguró que aún faltan más vías por pavimentar en ese barrio.

Indicó que con el compromiso del Alcalde en ese sector 'estamos recuperando la confianza de los vecinos con estas nuevas vías, ya que sus casas se valorizan y se les mejora su calidad de vida'.

Informó que cada una de las viviendas de las nuevas vías, quedó conectada al sistema del frente de seguridad que se instaló con la ejecución de la obra.

Pedro Garzón, líder de uno e los comités de propavimentación, agradeció a las autoridades distritales por la gestión realizada a través del programa Barrios a la Obra. 'No tengo palabras para expresar lo satisfechos que estamos con las obras que se están adelantando en Carrizal, el alcalde siempre nos ha tenido en cuenta y estoy seguro que nos va a cumplir todo lo que nos prometió', expresó.