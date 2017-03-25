Comienzan obras de demolición del puente de la cra 50

La mañana de este sábado comenzará la demolición del puente de la carrera 50 con calle 48, para dar cumplimiento con los trabajos de la fase tres de la segunda etapa de la ampliación del Par Vial de la carrera 50.

La demolición, según el gerente de Transmetro, Ricardo Restrepo, se debe a la inoperancia del puente, 'teniendo en cuenta las obras de la canalización del arroyo de La Felicidad y la ampliación de la carrera 50'.

'El puente data de más de 40 años, el cual no tendría ninguna utilidad a la vialidad moderna de la ciudad. No tiene retornos ni orejas. Es una estructura que ya no se necesita', explicó Restrepo.

Para realizar el trabajo de demolición se utilizarán, al menos, cuatro máquinas que facilitarán los trabajos de demolición, 'además del personal humano que utilizará herramientas para agilizar el proceso'.

'Con esta nueva etapa se permitiría la habilitación de la carrera 50 en toda la uniformidad de la obra y de los trabajos que allí se están realizando', puntualizó el gerente de Transmetro.

Las medidas. Por su parte, el contratista A Construir aseguró que ha duplicado las labores de riego de la calle sobre el tramo entre calles 53 y 48, con el fin de mitigar las emisiones de polvo que se puedan generar por los trabajos que se desarrollan en la vía, y así evitar afectaciones a los moradores del sector.

La segunda etapa del Par Vial de la carrera 50 tiene un área total de 19.473 metros cuadrados, de los cuales 10.769 son área de pavimento y 8.704 corresponden al área de espacio público. La inversión de la obra asciende a los $23 mil millones.

De acuerdo con la información que ha dado el Distrito, la construcción de la segunda etapa podrá estar lista a finales de este año.