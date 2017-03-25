Preocupados por la salud ambiental de Barranquilla, ciudadanos realizaron diversos reportes a Wasapea a EL HERALDO sobre acumulación de basura en los canales de tres canales de arroyos.

Desde febrero, habitantes de Villa Carolina denunciaron una 'crítica situación ambiental' a raíz de las piezas de icopor, plásticos y madera que reposaban sobre el canal fluvial. Un escenario parecido fue expuesto por habitantes de Villa Santos, donde explicaron que 'montañas de basura', escombros y moho 'inundaban' la zona.

Luego de los reportes expuestos por la comunidad, la Agencia Distrital de Infraestructura informó que desde esta semana se iniciaron las labores de limpieza en los arroyos señalos por la comunidad.

La entidad comunicó que el proceso inició ayer con la recolección de basuras en el arroyo de Villa Carolina, en el que, además de basuras, fueron limpiados y podados los jardines y árboles que recorren el canal.

La Agencia señaló que las actividades de limpieza continuarán el miércoles de la próxima semana con la recolección de basuras y desechos en el arroyo de Villa Santos, a partir de las 7 de la mañana.