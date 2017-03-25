Luego de un reporte expresado por transeúntes de la calle 30 con carrera 2, en el que alertaron sobre el estado de un poste de energía, funcionarios de Electricaribe realizaron operaciones para reemplazar la estructura, cuya base se encontraba completamente deteriorada.

De acuerdo con la comunidad, el poste se desmoronaba literalmente a pedazos y amenazaba con caer sobre los peatones y vehículos que recorren la zona.

'En realidad no sabemos cómo estaba sostenido. Es un milagro que no haya ocurrido un accidente con ese peligro latente', puntualizó un ciudadano vía Wasapea a EL HERALDO.

Tras las labores de la empresa, la comunidad se mostró agradecida y aseguró que el cambio de la estructura correspondió a 'un alivio más frente a los problemas que a diario aquejan a la ciudad'.