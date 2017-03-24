Desde 1990, las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50%, lo que contribuye al calentamiento del planeta, y por lo que abordar el fenómeno mundial del cambio climático se hace fundamental dentro de la sociedad.

Con el propósito de generar debate sobre este tema y para promover acciones en pro del ambiente, se cumplió este viernes con el Foro ‘Cambio Climático, un reto ambiental’, evento que organiza EL HERALDO y en el que intervinieron expertos como el ministro de Ambiente, Gilberto Murillo y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Durante el evento, puntualizar sobre esta problemática en el Caribe colombiano fue tarea del panel a cargo de: Roberto Esmeral, división de cambio climático del BID; Alberto Escolar, director de la CRA; Jairo Ceballos, docente e investigador de la U. Simón Bolívar; Juan Pablo Parra del Fondo Adaptación; Luis Carlos Gutiérrez, vicerrector de investigaciones de la U. del Atlántico, y Ricardo Lozano, CEO de People and Earth.

Sobre el tema, Esmeral consideró que uno de obstáculos es que 'no conocemos nuestro territorio y creemos que si hay dificultades y se recuperan, todo está bien y resulta que un día no se va a poder recuperar'.

En esto hizo énfasis Luis Carlos Gutiérrez, quien criticó la desinformación sobre los fenómenos ambientales, en especial sobre las consecuencias de las inundaciones.

El investigador hizo una reflexión sobre la importancia de que las ciénagas del Atlántico rebasen su cantidad de agua durante tiempos invernales y expresó que 'es un error evitar que se inunden porque el problema es en realidad que construimos casas allí, en medio del agua', expresó.

'El culpable siempre no es el clima, si entre hermanos nos cazamos, luego será inviable genéticamente nuestro desarrollo', fue su consigna.

Por su parte, el subdirector del Fondo de Adaptación, pidió a los espectadores que no pelearan con los ríos ni las ciénagas y que en su lugar, generan conciencia sobre el cambio climático.