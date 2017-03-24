Durante su visita al lago El Cisne, el ministro de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, resaltó el paisajismo con el que hoy cuenta este cuerpo de agua y se comprometió en concretar una Alianza, junto con la Gobernación y la CRA, para extender las zonas protegidas del Departamento.

El proyecto busca adquirir 300 hectáreas en la carretera a Piojó, más exactamente en el parque Luriza, primera zona declarada como área de reserva del Atlántico en 2011.

De igual forma, pretenden unir dos fincas en los límites del Departamento de Atlántico con el de Bolívar las cuales quedarían con un área total de 2.500 metros cuadrados. Área en el que habita el Tití cabiblanco.

Murillo indicó que, aunque no conocía el lugar, su transformación y estado actual 'debe ser conocido por todo el país ya que es un ejemplo nacional'.

'Es increíble lo que han hecho aquí. Quiero felicitar al contratista por el tratamiento que le hacen al agua', expresó.

De igual forma se comprometió a invertir en alianza con la Gobernación, en preservar el ecosistema del Departamento.

En su recorrido por el lago, el ministro estuvo acompañado del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el alcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla; y el director de la CRA, Alberto Escolar.