En una semana se definirán las medidas para dar solución a los problemas de sedimentación en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla. En este tiempo, según el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quedaría en firme la caducidad del contrato de Navelena y luego de esto el Gobierno Nacional procederá a declarar la 'urgencia manifiesta' para contratar las obras de dragado.

Este anuncio lo hizo el Ministro al término de una reunión convocada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en el Hotel Barranquilla Plaza en la que participó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el director de la CCI zona norte, Carlos Rosado, el director del Instituto Nacional de Vías , Carlos García y representantes del gremio portuario.

Calamidad pública

La Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla deberán declarar, entre hoy y mañana, la 'calamidad pública y económica' para que la Nación pueda acudir a la urgencia manifiesta, como un mecanismo que permita acelerar la contratación de las obras de dragado en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

Dicha declaratoria solo se podrá hacer una vez que quede en firme la caducidad del contrato de la Asociación Público Privado (APP) para la navegabilidad del río Magdalena.

'El Gobierno Nacional está atento a las necesidades del departamento y Barranquilla, que en ese sentido fueron comunicadas por el Alcalde y el Gobernador, a través de la carta enviada al Presidente de la República', dijo el Ministro al señalar que el propósito es mantener la profundidad del calado, pues el Gobierno no va a permitir que se registre una calamidad en el Puerto de Barranquilla.

'No vamos a dejar que se bloquee el acceso, no vamos a permitir que la competitividad se vea bloqueada por lo que está pasando con Navelena', dijo el Ministro horas antes en Barranquilla previo a la audiencia en Bogotá donde se declaró la caducidad del contrato. Rojas explicó que ellos tienen una semana para el recurso de reposición.

El ministro aseguró que tienen más de $10.000 millones disponibles en Invías para sostener el dragado en el canal de acceso todo el año, Otros $10.000 millones en Cormagdalena para sostener gran parte de la navegabilidad del resto del río y Ecopetrol también tiene recursos disponibles para atender un punto donde ellos tienen movimiento estratégico.

Siendo así las cosas, dijo el Ministro, el Gobernador y el Alcalde 'van a estudiar cómo declarar la calamidad pública y económica que puede presentarse por los problemas de sedimentación en el canal de acceso que afectan la competitividad, para que nos acompañen en nuestra declaratoria y poder nosotros ante una urgencia manifiesta contratar de inmediato las obras'.

Según el Ministro, las obras inmediatas para retirar la sedimentación costaría unos$1.500 millones. Sostuvo que sacando el sedimento se podrá tener la profundidad necesaria y sacar la licitación paralela a eso, para que todo el año la ciudad y el departamento tenga el dragado permanente y todo el río magdalena tenga la navegabilidad permanente.

Luis Fernando Andrade, director (e) de Cormagdalena expresó que estos momentos también generan oportunidades, es así como los navieros,el Gobernador y el Alcalde le pidieron modelar un poco mejor el contrato de concesión.

'Con el contrato se haría una nueva licitación de concesión y se podrían dar forma a unas cosas más importantes para la Región, como por ejemplo, la reconstrucción del tajamar occidental y el oriental; las zonas de giro, que no fueron contemplados en el contrato original que los podríamos incluir en el nuevo contrato y así mejorar las condiciones de navegabilidad aun más aquí en Barranquilla', expresó Luis Fernando Andrade.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que la reunión con el ministro fue bastante productiva e hizo énfasis en la importancia que tiene para el Atlántico recuperar la navegabilidad de todo el Río.

'Toda la carga del centro del país podría llegar a los mercado internacionales desde el Puerto de Barranquilla, pero para eso necesitamos un Río navegable, es, sin duda, el medio de transporte más económico para traer la carga', anotó Verano.

Agregó que para el próximo viernes 31 de marzo el Ministro y su equipo de trabajo estará en Barranquilla para consolidar estrategias para la optimización del Puerto de Barranquilla.

'Será un día muy productivo porque también trabajaremos en otros temas como la Segunda Circunvalar, el Puente de la Hermandad entre Salamina (Magdalena) y el corregimiento de Puerto Giraldo, en Ponedera', puntualizó.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que el Gobierno Nacional garantiza que habrá dragado para solucionar problema del canal de acceso y que se asegurará la navegabilidad por el río Magdalena sin importar el trámite que se surta con el contrato de Navelena.

'Gobernación y Alcaldía declararemos la calamidad pública y este será el primer paso para que la Nación declare la urgencia manifiesta que permitirá la contratación de las obras de dragado en el Canal de Acceso', indicó el mandatario distrital.

Acuerdan realizar mesas de trabajo

Alfredo Carbonell, director ejecutivo de Asoportuaria, y dirigentes gremiales durante la reunión.

El director ejecutivo de Asoportuaria, Alfredo Carbonell, al término de la reunión efectuada en el Hotel Barranquilla Plaza dijo que quedó abierta la posibilidad de que sea declarada la urgencia manifiesta para atender el dragado del canal de acceso al puerto de esta capital. Mediante una carta que envió a sus asociados, Carbonell explica que una vez Cormagdalena declara la urgencia manifiesta y hace la contratación del dragado (puede tardar dos semanas, pues a pesar de ser una contratación directa harían un proceso de selección muy rápido). Señala que se harán mesas de trabajo para incluir las propuestas que han hecho en la nueva APP en la medida que los recursos alcancen.

'En la nueva APP hay $50.000 millones adicionales que se moverán del tramo entre La Dorada y Barrancabermeja para la zona portuaria de Barranquilla para poder incluir el mantenimiento de los dos tajamares, la zona marítima, las zonas de giro y la zona de fondeo y ampliación del ancho del canal'.

También dijo que están abiertos a discutir en las mesas de trabajo que comienzan el próximo miércoles y el viceministro de infraestructura va a liderar la figura de la draga permanente y la idea es revisar los números y costo beneficios de esto. Según Carbonell, el 5 de abril publicarán el estudio de profundización e impacto de los pilotes del nuevo puente por $5.000 millones cuyo alcance es desde la zona marítima hasta Puerto Pimsa.

Por último dijo que la Alcaldía y el Gobierno hicieron un llamado a unir esfuerzos para sacar adelante el proyecto del Puerto de Aguas Profundas. La reunión la encabezó el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien en compañía del director (e)de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, del Instituto Nacional de Vías, Carlos García y del viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, escuchó las inquietudes del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el Alcalde Alejandro Char, y los navieros y gremios, en relación con la situación en Bocas de Ceniza.

Dragado: El plan B

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, dijo que de declararse la caducidad del contrato con Navelena, ya tienen listo un plan B, es decir, el plan de cómo manejar la profundidad del río en todo lo que queda de 2017, que es lo que estiman tardarían en adjudicar una nueva APP.

'Básicamente el Invías ha hecho un acuerdo con nosotros para mantener el dragado y la profundidad entre el puente Pumarejo y el mar y ahí ya tenemos los recursos'.

También destacó el acuerdo con Ecopetrol para todo lo que es la zona entre Pinillos y Barrancabermeja, y fuera de eso tienen una reserva en Cormagdalena para cualquier otro problema que se pueda presentar. Enfatizó que de darse la caducidad están preparados y en el evento en que se presente un cierre financiero también están preparados para resolver la emergencia.