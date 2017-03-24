El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, mostró su preocupación sobre el fenómeno del cambio climático, un reto que es abordado este viernes en el foro que organiza EL HERALDO y del que participan nueve expertos.

Verano recordó su experiencia como ministro de Ambiente en la Cumbre de Kioto, un acuerdo internacional que fue establecido en 1997 con el objetivo de comprometer a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases del efecto invernadero.

Sobre la medida, el mandatario departamental sostuvo que 'no se cumplieron porque primaron dificultades políticas en Estados Unidos. Los gobiernos de la época Carter, Reagan y Clinton poco pudieron avanzar ya que debían hacer cuantiosas inversiones en ciencia y tecnología de energías renovables y, al mismo tiempo, haber cambiado sus políticas en materia industrial', explicó Verano.

Consideró que, de no tomar acciones urgentes en pro del medio ambiente, el planeta se calentará en 2°C en 2050 y 4°C en 2100, por lo que destacó que 'debemos mutar a un lugar que cambie su producción de energía'.

'Si no hacemos esto se pondrán en riesgo cultivos, aumentarán huracanes, crecerá el nivel del mar y morirían los arrecifes de coral. Las consecuencias serían realmente nefastas', advirtió el mandatario departamental.