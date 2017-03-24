Los 153 directivos docentes del Distrito de Barranquilla se reunieron en una ‘Rueda de Compromisos Académicos’ para afianzar el trabajo en equipo y revisar los compromisos adquiridos para seguir avanzando en la calidad educativa de los colegios oficiales de la ciudad.

'Estamos poniendo lo mejor para que nuestros rectores se sientan atendidos y los colegios logren avanzar en sus metas académicas. Hoy, a través de las diferentes dependencias, hemos logrado el cumplimiento del 85% de los compromisos adquiridos con los colegios, correspondientes a la primera ‘Rueda de Compromisos’ realizada en el segundo semestre del 2016', dijo la secretaria de Educación, Karen Abudinen, ante los directivos.

De esta manera, en el área de Cobertura se realizó acompañamiento por parte del equipo de nutricionistas a las instituciones y asesoría en el cargue de matrículas a través del SIMAT.

En cuanto al área de Gestión Administrativa Docente se cumplió con los requerimientos de coordinadores, docentes, aseadores y psicoorientadores por parte de las instituciones educativas.

En Gestión Estratégica se cumplió con la dotación de mobiliarios, computadores, servicios educativos, vigilancia y legalización de predios.

Entre tanto, en mejoramiento en Infraestructura se ha cumplido un 70% de compromisos adquiridos en construcción de canchas, aulas, techos y mejoramiento en partes locativas de las IED.

En Calidad Educativa se ha hecho acompañamiento en programas de calidad como Singapur, bilingüismo, formación docente, formación a estudiantes y acompañamiento personalizado a las instituciones educativas.